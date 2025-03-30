»³ËÜÍ³¿­ ¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿ー/¥¢¥Õ¥í ¡ã2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¹ ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤Î·àÅª¤Ê3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢Ìµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£ »î¹çÁ°¤Ë