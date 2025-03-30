Image: Adriano Contreras / Gizmodo US ¥ê¥µ¡¼¥Á¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎCounterpoint¤Ë¤è¤ë¡¢AR/VR¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤«¤éAR¥°¥é¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸º¾¯¤¹¤ëVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î½Ð²ÙÂæ¿ôCounterpoint¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ÎVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ12¡ó¸º