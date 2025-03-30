Ê¡²¬¸©¤ÎºÇÅìÃ¼¡¢ÂçÊ¬¸©¤È¤Î¸©¶­¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾åÌÓÄ®(¤³¤¦¤²¤Þ¤Á)¤Ï¡¢¼«Á³Ë­¤«¤ÇÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¤Þ¤Á¡£ÃªÅÄ¤ä¥Û¥¿¥ë¤Ê¤É¡¢Ë­¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¡¢¾åÌÓ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸(SIC)¤Î³«Àß¤ËÈ¼¤¦¼þÊÕ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷Åù¡¢½»´Ä¶­¤ÎÎÉ¤µ¤âÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÌÓSIC¼þÊÕ¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Î¸òÎ®¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥¾¡¼¥ó¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´Ñ¸÷µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÃÓ¸ø±à¡×¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢±¿Æ°¸ø±à¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó