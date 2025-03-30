¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥µ¥È¥·¤ÎÀ¼¤ò26Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤­¤ËÏË¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¾¾ËÜÍü¹á¡£Æ±ºî¤Î½éÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ò²Î¤¤¡¢W¥ß¥ê¥ª¥ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯3·î¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ë¤½¤Î¸å¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿À¼Ò¤Ë²Î¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú²ÚÀîÉÙ»ÎÌé¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö