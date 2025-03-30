¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅìÊý²­¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÆüÊÆÊ©¤Î¶õÊì¡£ÊÆ³¤·³¤Ï½äÍÎ´Ï1ÀÉ¡¦ ¶îÃà´Ï2ÀÉ¡¦¾¥²üµ¡¡¢Ê©³¤·³¤Ï¶îÃà´Ï1ÀÉ¡¦¥Õ¥ê¥²¡¼¥È2ÀÉ¡¦Êäµë´Ï¡¦¾¥²üµ¡¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤­¤Å¤­¡×¡¦¾¥²üµ¡¤òÈ¼¤Ã¤Æ·±Îý¤ËÎ×¤ó¤À¡Ê¼Ì¿¿¡¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¡ËÊÆ¶õÊì¥«¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥ó¥½¥ó¤«¤éÂÐ¹³Àï·±Îý¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯´Ï¤¹¤ë´ÏºÜÀïÆ®µ¡FA-18¡£¶õÊì¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¤Ï¼ÂÃÆ¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿2·î10¡Á18Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅìÊý²­¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆÊ©¤Î³¤·³¶¦Æ±·±Îý¡£