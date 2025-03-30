Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤¬65ºÐ°Ê¹ß¤ËÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ Q¡§°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬65ºÐ¤«¤é¤ÏÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯