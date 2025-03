Appleは「Apple Intelligence」を、Samsungは「Galaxy AI」を提供するなど、各スマートフォンメーカーが独自の「AI」を重視した販売戦略を進めています。新たな調査により、iPhoneとGalaxyでAIを利用するユーザーのほとんどはAIに価値を感じていないことがわかりました。iPhone vs. Samsung AI Survey: AI Features Fall Short: 73% of iPhone Users and 87% of Samsung Users Say They Add Little or No Value - SellCell.com Blo