¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 3¡Ý1 ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î30Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥Ç¥í¡¼¥Ì¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛGK¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¥´¥é¥Ã¥½¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢°µ´¬¤Î¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Ö¤ê9¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè27Àá¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤Ãæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬