29ÆüÍ¼Êý¡¢´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´2¿Í¤¬¤±¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¡¦¿ðÏ²»Ô¤Ç3ÂæÍí¤à»ö¸Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¢1¿Í»àË´2¿Í¤±¤¬ 29Æü¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢¿ðÏ²»Ô°ðÄÅÄ®¾®Î¤¤Î¸©Æ»20¹æ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¢¤½¤ÎÃÆ¤ß¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¸åÂ³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¤Î»³ÅÄ·ÉÆó¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬