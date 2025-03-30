¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Çµ¯¤­¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤Ï1600¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤âÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô1600¿ÍÄ¶¡¦Éé½ý¼Ô3400¿Í°Ê¾å¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³² ³ÆÃÏ¤Çµß½õ³èÆ°Â³¤¯¤­¤Î¤¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿JNN¤Î¼èºà¥¯¥ë¡¼¤Ï¡¢¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â»²õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿Æ»Ï©¤ò²¿¤«½ê¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¥Í¥Ô¥É¡¼¤Î¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á