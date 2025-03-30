¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÊâ¤àº£ÅÄ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤ä¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªº£ÅÄÈþºù¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¢¡±é¤¸¤ë¡È¤Î¤Ö¡É¤ÎÌÀ¤ë¤µ