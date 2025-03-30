人気音楽ユニット「BE:FIRST」のLEOがこのほど、人気アプリゲーム「プロ野球スピリッツA」のイベント「プロスピA ファンフェスタ」に登場。ファンを公言する「プロスピA」イベントへの初出演に、「本当に楽しすぎた」と笑顔を見せた。 【写真】大好きな「プロスピA」のイベントに出演し、満面の笑みのLEOめちゃくちゃ楽しそうｗｗｗ 「プロスピA ファンフェスタ」は千葉・幕張メッセで22日に開催。ゲーム内の