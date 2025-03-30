¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ 5¡Ý4 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(29Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¡£¤½¤Î¾¡Íø¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤Î±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£5¡Ý4¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿10²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿±×ÅÄÅê¼ê¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤ò½éµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¡£Â³¤¯¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼çÂÎ¤ÎÇÛµå¤Ç¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼ó°ÌÂÇ