¤ª¤è¤½600Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡ÖÀ¤³¦»Ë¤ÎÃæ¿´¡×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¡£Â¿Ì±Â²¡¦Â¿½¡¶µ¤ÎÂçÄë¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë±É¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÌÇ¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñÁ´»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡ËÃø¼Ô¡¦µÜ²¼ÎË¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤Ê¤¼¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»þ¤Ï14À¤µª¡£¡Ö¿À¤Ë»÷¤¿¤ë¸æÊý¡×¤È»¾¤¨¤é¤ì¤¿¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÂè3Âå·¯¼ç¡¦¥à¥é¥È1À¤¡£Èà¤¬¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©ÊâÊ¼ÉôÂâ¥¤¥§¥Ë¥Á