Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½ÊÆ¤äÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ê¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤ºòº£¡£¡ÖìÔÂô¤Ï¹µ¤¨¤Ê¤­¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¶â³Û¤ÎÂç¤­¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£1000±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢ìÔÂô¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î1¥ö·î·î1000±ß¤´¤Û¤¦¤Ó¡Ù ¡Ê¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³Ãø / KADOKAWA¡Ë¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤Î¿©Èñ¤ò20000±ß¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢Ëè·î1000±ß¤ò¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬