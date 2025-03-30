¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×'25½Õ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Îº£¤´¤í¤ÏÊÛÅö¤ÎÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25ºÐ¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È·Ý¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¡ªÇúÁö¡ª¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¡×´ë²è¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¥¨¡¼¥¹¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê