¡ÖËÜ¤Ç¿Í¤òÃÎ¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ½ñ¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤ª¶â»ý¤Á¡¢¶¯¤¤¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¡¢¤È±ó¤¯¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤­¤Æº£Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¿¤Ö¤ó¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÀ¸¤­Êý¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤ì¤Ï¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø ½ª³è¤ä¡¼¤á¤¿¡£¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡ ¡Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤Î°ì¤Ä¤À¡£18