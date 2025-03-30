¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË18:30¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï½Õ¤ÎÂç¤Î»ú¡×¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¤Î¿´ÆÀ¡×¡ÖÇÈÊ¿¡¢ÂçµùÆüÏÂ¡×¤ò¡¢¤­¤ç¤¦30Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï½Õ¤ÎÂç¤Î»ú¡×¡û¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï½Õ¤ÎÂç¤Î»ú¡×²Ï¸¶¤ÎÅÚ¼ê¤Ç¡¢¥µ¥¶¥¨¤¬Âç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥µ¥¶¥¨¤òÄ¯¤á¤ëÌî¼¡ÇÏ¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¹Ô¤­ÅÝ¤ì¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¹²¤Æ¤Æ¥µ¥¶¥¨¤¬µ¯¤­¾å¤¬¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ç¥¤¡¼¥¼¥ë¤òÎ©¤Æ¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë½éÏ·¤ÎÃË¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤â