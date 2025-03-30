ÃæµïÀµ¹­»á¤È½÷À­¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï3·î27Æü¤Ë¡¢40Ç¯°Ê¾å¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ò´Þ¤á¡¢¹ç·×22¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÆü»ÞÂÎÀ©Êø²õ¡É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤ÈÇØ·Ê¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï°ìÊý¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢3·î31Æü¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÆ¤Ó²ñ¸«¤ò³«