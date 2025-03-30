º£µ¨¤«¤é¥É¥¤¥ÄºÇÂç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡£ºòÇ¯7·î¤ËÃæÂ­¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢11·î¤ËºÆ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î°ËÆ£¤ÏÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÉé½ý¤·¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡Ä¡£¤¹¤Ç¤Ë¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï»Ä¤ê»þ´Ö¤ò10¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤Ï±¦Â­¤òÄË¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê