¿·Ç³³Ù²Ð¸ý¤«¤é³µ¤Í4km¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÊ®ÀÐ¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò2(²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©)¤«¤é3(Æþ»³µ¬À©)¤Ë°ú¾å¤²¡£²Ð»³¤Î³èÆ°¾õ¶·Åù¿·Ç³³Ù¤Ç¤Ï¡¢28Æüº¢¤«¤é²Ð¸ýÄ¾²¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢30Æü02»þº¢¤«¤é»³ÂÎ¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GNSSÏ¢Â³´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·îº¢¤«¤é¡¢¿·Ç³³ÙÉÕ¶á¤ÎÃÏ²¼¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´ðÀþ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¿­¤Ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·Ç³³Ù¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ï