Îø°¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤È¤­¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢½÷À­¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤àÃËÀ­¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤ÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú»ÙÇÛÅª¤ÊÂÖÅÙ¡ÛÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë´Ø·¸¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤ò¹µ¤¨¤ë¡Û°ìÊýÅª¤ÊÍ×Ë¾¤ä´üÂÔ¤Ï¡¢¤È¤­¤ËÁê¼ê¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î