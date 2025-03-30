ÂçÃ«¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£(C)Getty ImagesÆüËÜ¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¸÷·Ê¡É¤Ë¡¢¤µ¤·¤â¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¶Ã¤­¤Ï±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µî¤ë3·î13Æü¤«¤é¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ÆÎóÅç¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ­¤È¤Ê¤Ã¤¿MLB¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹¤ËÏ¢¾¡¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ï¢Àï¤ÎÇòÇ®Å¸³«¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÏÀº±Ô¤¿¤Á¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ­¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡×