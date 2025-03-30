¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À­¤ä¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤òÃ´¤¦ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹»á¤¬¼­Ç¤¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥Á¥ó²ûµ¿ÇÉ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¸üÀ¸Ä¹´±¤«¤é¼­Ç¤¤«²ò¸Û¤«¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¥¹»á¤ÏÆ±Î½¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ç¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£»á¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¿¿¼Â¤ÈÆ©ÌÀÀ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ë¼«¿È¤Î¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤¦¤½¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£FDA¤Ï¸üÀ¸¾Ê¤Î²¼