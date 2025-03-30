Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ÎÅìÊ¿Èø¸ø±àÂçÃ«¹­¾ì¤¬4·î1Æü¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥¯PFI¡×»ö¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¡£¾ã³²¤ÎÍ­Ìµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º³Ú¤·¤á¤ëÍ·¶ñ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ÔÌ±¤Ë³«¤«¤ì¤¿·Æ¤¤¤Î¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥Ñ¡¼¥¯PFI¤Î»ö¶È¼Ô¸øÊç¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯8·î¡¢ÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹Ê¡²¬»Ù¼Ò¤¬ÂåÉ½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Ìó3¡¦1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÂçÃ«¹­¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀß·×¤äÀ°È÷