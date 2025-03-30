ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2019Ç¯3·î26Æü¤ËGIST¡Ê¾Ã²½´É´Ö¼Á¼ðáç¡Ë¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡È¥·¥ç¡¼¥±¥ó¡É¤³¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯68¡Ë¤Î¼·²ó´÷¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤ÈÇë¸¶¤Ï18Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¤ÎÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÏÇ¤Î¥¹¥¯¥é¥à¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°ÂÆ£Í´²ð»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¸¤­¤ë´õË¾¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´ÝÀîÎÉÊ¿¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡¢½µËö¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ú¤·¤à40