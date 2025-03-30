É×ÉØ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤´¤ÈÀ¶»»¤Ç¤­¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î40Âå½÷À­¡£¸µÉ×¤Ø¤Î¤È¤á¤É¤Ê¤¤ÉÔËþ¤òÏª¤Ë¤·¤¿¡£¸µÉ×¤Ø¤Î¤È¤á¤É¤Ê¤¤ÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¸µÉ×¤¬¡¢¼Â²È¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤ª¸«Éñ¶â¡¢¹áÅµ¤Ê¤É¤ò¡¢Á´¤Æ¤³¤Ã¤½¤êÈ´¤­¼è¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ä¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¡Æþ¤ì¤òÀ°Íý¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶õ¤ÎÂÞ¤À¤±¤¬½Ð¤Æ¤­¤ÆÈ¯³Ð¡£Ø³Á³¤È¤·¤¿¡£Åê»ñ¤â¼ºÇÔ¡×ÌµÃÇ¤Ç¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤Ë¡¢½÷À­¤ÏÁêÅö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·