©️ABCテレビ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ ＼＼ABC新人アナウンサーが毎週更新「ひよこ日記」／／ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ 先日、1週間ほど父が大阪に来てくれました！ 近所の私おすすめのご飯屋さんに行ったり、神戸や淡路島で1日ブラブラしたり、親子で久しぶりに楽しい時間を過ごしました！ 私がお仕事
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