¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À3¡Ý2¹­Åç¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤³¤ì¤¾¿·4ÈÖÃÆ¡ªºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬29Æü¡¢¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ®ÃÆ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¤Î1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£1ÅÀÎôÀª¤Î6²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¹­Åç¡¦¾²ÅÄ¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£ºòµ¨¤ÏÂÐÀïËÉ¸æÎ¨1¡¦30¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿Å·Å¨º¸ÏÓ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¡£º£µ¨¤«¤éÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤ËºÂ¤ëÏÂÀ½ÂçË¤¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ø¤È¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¿·4ÈÖ¤¬Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê