この漫画は作者・倉間(©kurama__23)さんが、幼いころから「特別な存在」に憧れて「何者かになりたい」ともがく自身の過去を描いた作品です。倉間さんは、インターネットに接続できる自分専用の機器、ニンテンドーDSiを手に入れました。そこでプチバズを起こす経験をするのですが…。『何者かになりたかった私の話』の第4話をごらんください。 ©kurama__23 ©kurama__23 ©k