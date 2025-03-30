熊本県で発見した直角カーブに面するポツンと一軒家。そのお宅は、すでに持ち主が山を下りた後だった…が！地元住民の情報で、謎に包まれた新たなポツンと一軒家の捜索へ！ ©️ABCテレビ ３０日（日）の『ポツンと一軒家春の３時間スペシャル』は、熊本県の深い山の中でポツンと一軒家を発見！三角形に切り拓かれた敷地で、ほぼ直角に曲がる大きなカーブの道が印象的だ。まずは、最寄りの集落へと