¡Ôºå¿À¶¥ÇÏ½ÐÍè»ö¡õÀ©ºÛ¡Õ¡Ú¶¥Áö½ü³°¡Û¢¦11R¡Ä¥ô¥©¥é¥ô¥£¥¢¡ÊÇÏ¾ìÆþ¾ì¸å¤Ëº¸Á°»è¥Ï¹Ô¡Ë¡Ú¶¥ÁöÃæ»ß¡Û¢¦3R¡Ä¥¨¥Ê¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊÈ¯ÁöÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤­ÍîÇÏ¡Ë¢¦8R¡Ä¥Ò¡¼¥È¥ª¥ó¥Ó¡¼¥È¡Ê2¼þÌÜ8¹æ¾ã³²¤¤¤±³ÀÃåÃÏ»þ¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤­ÍîÇÏ¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦3R¡ÄÃÄÌî¡ÊÈ¯ÇÏµ¡Æâ¤ÇÆÍ¿Ê¤µ¤ì¤¿¡Ë¢¦8R¡ÄÀÐ¿À¿¼¡Ê2¼þÌÜ7¹æ¾ã³²¤Ç³°Â¦¤Ë¼ÐÈô¡Ë