2010Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿½÷À­3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥á¥í¥óµ­Ç°Æü¡×¤¬29Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²»³Úº×¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢º£Ç¯¸µÆü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ·ëÀ®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹á¿å¡×¤Ê¤É3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀÆÆ£Æ·¡Ê43¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¤¢¤æ¤ß¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ