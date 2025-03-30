[3.29 ¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè28Àá ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 3-1 ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ]¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï29Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè28Àá¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤Ç3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ÆºòÇ¯11·î10Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï3-4-3¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢FW°ËÅì½ãÌé¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ2ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DF´Øº¬Âçµ±¤ÏÂè22Àá°ÊÍè¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¸åÈ¾28Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹