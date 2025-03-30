Hey¡ªSay¡ªJUMP¹âÌÚÍºÌé¡Ê35¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥µ¥¤¥³¡×¡Ê30Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ìÃæ·à¾ì¡Ë¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£80Ç¯ÂåËö¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄËÎõ¤Ê¼Ò²ñÉ÷»É¤ÈÈéÆù¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¹âÌÚ¤Ïº£²ó¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡£¥¨¥ê¡¼¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÄ´ñÅªÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥­¥é¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¢¤Î´é¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò±é