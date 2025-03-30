「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の郄木雄也（３５）が２９日、東京・初台の新国立劇場で主演ミュージカル「アメリカン・サイコ」の公開舞台稽古を行った。米国のスリラー小説が原作で、世界で映画やミュージカル化された作品の日本版。昼はエリートサラリーマン、夜はシリアルキラーに変身する主人公を演じる郄木は「いろんな顔が見せられたら」と意欲。演出の河原雅彦氏からのリクエストで昨夏から肉体改造に取り組