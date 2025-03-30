4·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù4·î6Æü¤è¤êÊ¬³ä2¥¯ー¥ë¤ÇÊüÁ÷¼çÂê²Î¤Ï[Alexandros] ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Î¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£¼ä¤ì¤¿ÃÏÊý¤Î¥«¥µ¥Þ¥Ä¥È¥ì