½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢3·î29Æü¤ÎÅìµþ¤Ï¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¡£¤·¤È¤·¤È¤ÈÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ä¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëºù¤Ç¤¹¡£¡Ê3·î29ÆüOA¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¢£¶¯Îõ¡È²ÖÎä¤¨¡É¤ª²Ö¸«¡ÖÃæ»ß¡×¤âËþ³«ÌÜÁ°¤Ë¡Ä¡È¿¿Åß¡ÉµÕÌá¤ê29ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÛØ¸¶Â¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ³«ÌÜÁ°¡¢¶ËÃ¼¤Ê²ÖÎä¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¸á¸å8»þ»þÅÀ¤Ç4.3¡î¡£¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤ËµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¡¦¿Î²Ê·ò¸ã¥¢¥Ê¥¦¥ó