[3.29 ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè27Àá](Stade Auguste-Delaune)¢¨25:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]ÀèÈ¯GK 94 ¥¤¥§¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¦¥ÕDF 2 ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥¯¥àDF 18 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥áDF 21 ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥×¥ìDF 23 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿MF 6 ¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢MF 17 ÃæÂ¼·ÉÅÍMF 24 ¥â¥ê¡¼¡¦¥°¥Ð¥ÍMF 67 ¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥óMF 72 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥³¥ÍFW 7 °ËÅì½ãÌé¹µ¤¨GK 20 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ª¥ê¥¨¥íDF 3 ´Øº¬Âçµ±DF 31 ¥Þ¥ë¥³