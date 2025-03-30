1997¡ÊÊ¿À®9¡ËÇ¯3·î30Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î»°°æÀÐÃº¹Û¶È»°ÃÓ¹Û¶È½ê¤¬ºÎÃººî¶È¤ò½ªÎ»¡¢124Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î½ÐÃººî¶È¤ò½ª¤¨¤¿½¾¶È°÷Ìó160¿Í¤¬ÁáÄ«¤Ë¹£Æâ¤«¤é¼¡¡¹¤È¾º¹£¡¢¼Ò°÷¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤¹¤ëÃº¹Û¥Þ¥ó¤â¡£¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¶üÏ©¥³¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ó¡×¤¬¹ñÆâÍ£°ì¤Î¹£Æâ·¡¤êÃº¹Û¤È¤·¤ÆºÎ·¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£