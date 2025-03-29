¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê3·î28Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿­¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¤3·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¤¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¤òËÝÏ®¤·¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£0-2¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î5²óÉ½¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿4ÈÖ¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ