¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£·ÀáÇð£°¡½£°Åìµþ£Ö¡Ê£²£¹Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë¡ÚÇðÃ´Åö¡¦Àõ²¬ÎÊÍ´¡Û°ú¤­Ê¬¤±¤Æ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±¡£¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤­¤ì¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢²¿¤È¤«¤Ä¤«¤ó¤À¾¡¤ÁÅÀ£±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»î¹ç¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê