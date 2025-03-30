¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê59¡Ë¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÈÂô¸ý¤Ï85Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ößº¤Ä¤¯¤·¡×¤Ç¶¦±é¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Âçºå¡¦ºæ»Ô½Ð¿È¤ÎÂô¸ý¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ï1Ç¯´Ö¡¢ÏÃ¤¹¤Ê¡×¤È¸·Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂçºåÊÛ¤¬¤¦¤Ä¤ë¤«¤é¡×¡£Âô¸ý¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉ¸½à¸ì¤òÏÃ¤¹Ìò¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤À17¤«18¤Ç¡£²¶¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤é