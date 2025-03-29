¥ª¡¼¥ë¥­¥ã¥¹¥È ¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥í¥×¥í¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ëËè½Õ¹±Îã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì8¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤Î¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë7¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Î·×73Ì¾¡Ê¢¨¡Ë¤¬½¸·ë¤·¡¢3·î29¡Á30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÆü2¸ø±é¤ÇÁ´4¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µ­Ç°¤ÇËÜÇ¯1·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò¿ë¤²¤¿¥á¥í