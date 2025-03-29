¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸µÁÄ²øÊªFW¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÀ¤³¦Åª¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£Á´À¹´ü¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤òÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ëµó¤²¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Á´À¹´ü¤È¸Æ¤Ù¤ë´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢100%¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀï¤¨¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ØCadena SER¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»äÀ¸³è¤âÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½Âå¤Ç¤Ï»äÀ¸³è¤ÎºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë