[3.29 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè29Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)¢¨22:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥½¥·¥¨¥À]ÀèÈ¯GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥íDF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥ÉDF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹DF 18 ¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ìMF 4 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£MF 14 µ×ÊÝ·ú±ÑMF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£MF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥óFW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¹µ¤¨GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥íGK 32 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥¬DF 2 ¥¢