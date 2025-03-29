J2¥ê¡¼¥°¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ø¥Ç¥£¡¼¥ª¡Ù¤¬29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºvs.ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Ï¡Ø½êÂô·Ú¹ç¶âÃÏ¸µ¤Ç55¼þÇ¯´¶¼ÕDAY¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Ë¤â¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë½êÂô·Ú¹ç¶â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»³·Á¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´¤¤¡¢º£·î1Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦À¾Éð¤Î2025Ç¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£