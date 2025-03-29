血液が5滴あれば、その人の生物学的な本当の年齢が判明することが分かってきた。AI技術によって、わずかな血液サンプルを採取するだけで、その人の体が老化のプロセスにどの程度対応しているのかを調べることが可能となった。 【写真】54歳、奇跡の"おばあちゃんコスプレイヤーがいた！ 大阪大学で研究を進める王梓さんは、ある人が同年齢の人々より若く見える理由の解明に繋がるとして話した。「これは始まりに過ぎま