[3.29 J1Âè7Àá Çð 0-0 ÅìµþV »°¶¨FÇð]¾å¡¹¤Îº£µ¨½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿MFÊ¿ÀîÎç¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÃæÃÇÌÀ¤±¤ÎJ1Âè7Àá¡¦ÇðÀï¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¼éÈ÷¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡Ö90Ê¬´ÖÀï¤¨¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¤À¤±¤É¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£24ºÐ¤ÎÊ¿Àî¤Ïº£µ¨¡¢ºòµ¨J1¥ê¡¼¥°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÈØÅÄ¤«¤éÅìµþV¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢³«Ëë