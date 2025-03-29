½÷Í¥¼ò°æÈþµª¡Ê46¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡ÖLove Letter¡×4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Î¸ø³«½éÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ò°æ¤Ï¡Ö±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¸ø³«µ­Ç°½éÆü¤ËÉñÂæ°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅº¤¨¤¿¡£1995Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¤Ï´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¡¢ºòÇ¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢¼ò°æ¡¢Ë­Àî±Ù»Ê¡¢Çð¸¶